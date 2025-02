Wo ist Rudolf G.? 85-jähriger Vorarlberger wird seit 6 Tagen vermisst

Rudolf G. verschwand am Mittwoch vor einer Woche aus seinem Haus im Bezirk Bludenz. Hält er sich in Wien auf?

Bergrettung, Hundestaffeln, Polizei: Ein Großaufgebot an Einsatzkräften stand in der Vorwoche in Bartholomäberg (Bezirk Bludenz) im Einsatz, nachdem ein 85-Jähriger als abgängig gemeldet worden war. Der Vorarlberger war zuletzt am 5. Februar um etwa 21 Uhr an seiner Wohnadresse gesehen worden. Seither fehlt von Rudolf G. jede Spur, die großangelegte Suchaktion brachte keinen Erfolg.

Nach Wien gereist?

In großer Sorge ist die Familie, die auch via Social Media-Aufrufen nach dem Mann sucht. Nun geht man einer neuen Spur nach: Wie die Angehörigen mitteilten, war am Sonntag mit der Kreditkarte des Mannes Geld an einem Bankomaten am Wiener Hauptbahnhof behoben worden.

Rudolf G. hat kurze, graue Haare, ist etwa 180 Zentimeter groß und rund 90 Kilogramm schwer. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer blauen Jeans, braun-grauen Sportschuhen und einer hellen Fleecejacke bekleidet. Hinweise auf seinen Verbleib sind an jede Polizeidienststelle möglich.

