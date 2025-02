Wo es am Wochenende auf Österreichs Straßen Stau geben könnte

In Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Kärnten und dem Burgenland enden, in Oberösterreich und der Steiermark beginnen die Semesterferien. Die ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen befürchten vor allem auf den Hauptverbindungen in Vorarlberg, Tirol und Salzburg sowie im Ennstal Verzögerungen. Die unangenehmste Staustrecke wird wieder die Tauern Autobahn (A10) in Salzburg wegen der Baustelle zwischen Golling und Werfen sein. Anfahrtszeiten von mehr als einer Stunde sind hier zeitweise einzuplanen.

Wer die großen Staus vermeiden möchte, sollte Samstag als Reisetag meiden. Sonntagvormittag eignet sich deutlich besser, empfiehlt der ÖAMTC abschließend.

Mehr zum Thema Chronik Baustelle auf der A10: "Alle gehen in der Verkehrslawine unter" HALLEIN. Um gegen die Verkehrslawine zu protestieren, lädt die Stadt Hallein von Freitag bis Sonntag zum "Staufest" Baustelle auf der A10: "Alle gehen in der Verkehrslawine unter"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper