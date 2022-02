4237 der 13.365 in den ersten beiden Pandemiejahren 2020 und 2021 an einer Covid-Infektion Verstorbenen hatten davor in Alten- und Pflegeheimen gelebt. Das ist rund ein Drittel aller Toten, ergab eine Anfrage der Neos ans Gesundheitsministerium. 2020 machten vormalige Pflegeheimbewohner sogar 42 Prozent aller Covid-19-Toten aus, im vergangenen Jahr ging dieser Anteil zurück, aber noch immer war fast jeder vierte Covid-Tote davor Bewohner eines Pflegeheimes gewesen.