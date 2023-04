"Panierquote" und "Gabalier-Fleischlaberl": Warnung vor Fake-Briefen an Wirte

In den Schreiben im Namen der Blauen werde die im Arbeitsübereinkommen von ÖVP und FPÖ vereinbarte Wirtshausprämie verunglimpft. "Rechtliche Schritte sind in Ausarbeitung", ortete Landesparteisekretär Alexander Murlasits in einer Aussendung vom Dienstag Dirty Campaigning. "Die Landes-FPÖ wird mit aller Härte gegen derartige Verunglimpfungs- und Silbersteinmethoden vorgehen", kündigte er an.

Die Verfasser verwenden den Angaben zufolge bei den Fake-Briefen die Adressen von Gastronomen und das Logo der FPÖ Niederösterreich. Als Absender ist die Anschrift der freiheitlichen Landesgeschäftsstelle in St. Pölten angegeben. Angekündigt wird in dem Schreiben ein anonymer Besuch durch einen Mitarbeiter einer vermeintlich neu geschaffenen "Abteilung zur Förderung der patriotischen Esskultur".

Als Kriterium zur Beurteilung, ob der Betrieb für die Prämie geeignet sei, wird u. a. eine "Panierquote" angeführt. Den Gastronomen wird außerdem empfohlen, "Gabalier-Fleischlaberl" oder "Andreas-Hofer-Schnitzel" auf die Kinder-Karte zu setzen. "Nicht heimatverbundene Wirtshäuser werden in einem öffentlich einsehbaren Online-Register zur Warnung für Gäste als unpatriotisch ausgewiesen", wird in den Fake-Schreiben angekündigt.

Gastronomieobmann Mario Pulker bestätigte gegenüber dem ORF, dass einige Wirtshäuser in Niederösterreich diese Schreiben bekommen und sich an die Sparte Gastronomie gewandt hätten. !Es ist traurig, wie viele Wirtinnen und Wirte tatsächlich glauben, dass diese Briefe von der FPÖ stammen und auch wirklich ernst gemeint sind", so Pulker.

