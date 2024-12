Wird die Jagd auf Wölfe bald erleichtert?

Am Dienstag wird bei der Sitzung des Ständigen Ausschusses in Straßburg darüber abgestimmt. Wo ist der Schutz des Wolfs derzeit geregelt und was wollen die EU-Staaten daran ändern? Die Berner Konvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag für den Schutz von Tier- und Pflanzenarten, den insgesamt 50 Länder unterzeichnet haben, darunter die 27 EU-Staaten. Der Wolf ist darin in Anhang II (streng geschützte Tierarten) berücksichtigt. Der Vorschlag der EU-Staaten sieht vor, den Wolf in Anhang III