"Wir konnten einfach nicht mehr zahlen"

Wie groß die Zahl jener war, die am Ende durch die Finger schauten, war bereits vor Beginn des Prozesses am Wiener Straflandesgericht ersichtlich: Ein deutlich größerer Saal war nötig, um alle Beteiligten unterzubringen. Mit zwei Stunden Verspätung mussten sich zwei mutmaßliche Betrüger – 28 und 41 Jahre alt – gestern vor Gericht verantworten. Die Österreicher sollen über das Internet und über persönliche Vermittlung von 2018 bis 2019 in Österreich 79 Investoren angeworben und um ihr Geld betrogen haben. Der verursachte Schaden soll laut Anklage deutlich mehr als eine Million Euro betragen.

Sie waren mit guten Absichten in das Geschäft mit Kryptowährung eingestiegen, sagten die beiden Angeklagten.

Ein Hackerangriff als Übel

Die beiden Männer hatten sich Ende 2017 kennengelernt und beschlossen, "legal real Leuten Geld zu vermitteln". Dazu gründete das Duo in der Schweiz den Verein namens "Da Vinci Fintech Executives Switzerland", um im Internet als exklusiver und privater Investmentclub aufzutreten.

Der Verein versprach potenziellen Investoren hohe Renditen von 2,5 Prozent pro Woche und zehn Prozent pro Monat. "Das war auch möglich. Elf Monate lang haben wir den Investoren ihre Gewinne ausgezahlt", sagte einer der Angeklagten.

Im Mai 2019 sei es dann durch einen Hackerangriff zum großen Crash gekommen. "Die Bitcoins haben die Hälfte ihres Wertes verloren. Wir konnten die Kunden nicht mehr ausbezahlen", sagte der 28-Jährige. Es sei darüber diskutiert worden, die Geschäfte einzustellen. Doch es kam anders: Die Kunden wurden nicht informiert. Mit der Hoffnung, dass sich der Markt wieder erhole, arbeiteten die beiden Männer weiter. Für die Staatsanwältin ein Betrug nach dem Schneeballsystem.

"Es werden Versprechungen von utopisch hohen Renditen gemacht, und die ersten Kunden erhalten nur einen Gewinn, wenn neue Kunden investieren. Wenn es keine Kunden gibt, kollabiert das System", sagte sie. Den damaligen Investoren wurden zunächst immer wieder kleinere Beträge zurückgezahlt. 2021 war mit den Auszahlungen schließlich Schluss – immer mehr Opfer erstatteten Anzeige bei der Polizei. Im Sommer des vergangenen Jahres wurden beide Männer festgenommen. Ihnen drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Ein Urteil wird noch auf sich warten lassen: Es werden noch mindestens zwei weitere Prozesstage benötigt. Die Angeklagten bekannten sich teilweise schuldig.