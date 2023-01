Wintereinbruch in Österreich führte zu mehreren Unfällen

Der anhaltende Schneefall führte vor allem auf Niederösterreichs Straßen zu zahlreichen Unfällen. Wie berichtet, kam eine Frau bei einer Frontalkollision in St. Georgen am Reith (Bezirk Amstetten) ums Leben. Aus Bayern wurden in der Nacht auf Samstag mehr als 90 Unfälle auf schneeglatten Fahrbahnen gemeldet, vier Menschen starben. Ein erster tödlicher Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag bei Penzberg (Kreis Weilheim-Schongau). Das Auto eines älteren Ehepaares stieß laut Polizei frontal mit einem Transporter zusammen. Bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Lindau (Bodensee) kamen zwei weitere Menschen im Alter von 38 und 40 Jahren ums Leben.

Vier Teenager in OÖ verletzt

Auch in Oberösterreich ist es am Samstag bei winterlichen Straßenverhältnissen zu mehreren Unfällen gekommen. Im Bezirk Freistadt wurden zwei Teenager verletzt. Wie die Polizei berichtet, war eine Probeführerscheinbesitzerin (17) gegen 14.20 Uhr auf der Böhmerwaldstraße (B38) mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten. Der Pkw prallte daraufhin gegen die Böschung, überschlug sich mehrmals und rollte in eine angrenzende Wiese. Die junge Lenkerin aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung und ihr 15-jähriger Bruder wurden mit Verletzungen ins Klinikum Freistadt gebracht. Die Feuerwehr Waldburg stand im Einsatz, um das Auto zu bergen und die Straße zu reinigen.

Drei Verletzte forderte am Freitagabend ein Unfall in Sipbachzell (Bezirk Wels-Land). Ein 18-jähriger Lenker hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren. Dieses rutschte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug, gelenkt von einer 46-jährigen Welserin. Das Rote Kreuz brachte beide Lenker sowie die 16-jährige Beifahrerin des 18-Jährigen ins Krankenhaus.

Räumfahrzeug geborgen

Die Feuerwehren im Bezirk Gmunden berichteten von weiteren Einsätzen. In der Goiserer Ortschaft Wildpfad wollte ein Lenker in den Morgenstunden ein Steilstück befahren. Dabei sei der Pkw von der Straße gerutscht und in einer absturzgefährdeten Böschung hängen geblieben. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte selbst aussteigen. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Bergekran an, mit dem sie den Wagen wieder auf die Straße hoben.

Der Schnee wurde am Samstagvormittag sogar einem Winterdienstfahrzeug zum Verhängnis. Wie die Feuerwehr Laakirchen in einer Aussendung mitteilte, war der Lkw in Humpling von der Straße abgerutscht.

Ein Räumfahrzeug kam in Laakirchen vom Weg ab. Bild: FF Laakirchen

So wird das Wetter

In der Nacht auf Sonntag soll der Schneefall in Oberösterreich abschwächen oder ganz abklingen, auch am Sonntag soll es nur vereinzelt schneien. Die Sonne dürfte kaum zum Vorschein kommen, am ehesten im Mühlviertel und im Osten des Landes. Auch am Montag überwiegen die Wolken. Es bleibt aber weitgehend trocken, erst zum Abend hin kann sich von Süden her leichter Schneefall ausbreiten. Das trübe Wetter setzt sich aus jetziger Sicht bis zur Wochenmitte fort, Schneefall wird derzeit nicht erwartet.

22-Jähriger von Lawine verschüttet

Ein 22-jähriger Kärntner ist Samstagmittag auf der Turracher Höhe von einer Lawine verschüttet, wenig später ausgegraben und gerettet worden. Die Lawine war offenbar abseits der Piste von einer sechsköpfigen Gruppe losgetreten worden. Der Mann aus Feldkirchen wurde vollständig verschüttet. Die Bergrettung entdeckte ihn in knapp eineinhalb Metern Tiefe, grub ihn aus und reanimierte ihn.

Das Schneebrett hatte die Gruppe bestehend aus sechs jungen Kärntnern gegen 12.30 Uhr vermutlich selbst im Bereich Kornock im steirisch-kärntnerischen Grenzgebiet losgetreten. Während der 22-Jährige komplett unter den Schneemassen verschwand, wurde ein anderer nur teilweise verschüttet. Liftpersonal von der nahen Piste und Bergretter hatten den komplett verschütteten Wintersportler binnen 20 Minuten gefunden. Nach der Reanimation wurde er von der Crew des Rettungshubschraubers RK 1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Über den Gesundheitszustand des 22-Jährigen gab es zunächst keine Auskunft.

Im Gebiet herrscht derzeit Lawinenwarnstufe 3, abseits der Piste seien die Verhältnisse gefährlich, sagte Robert Schleiner, Einsatzleiter der Bergrettung Radenthein, dem ORF Kärnten. In der Nacht und auch bei Tag habe es am Samstag extremen Wind gegeben. Es stünden daher überall Tafeln zur Lawinengefahr und dass man die Pisten nicht verlassen soll. Die Sechser-Gruppe aus Kärnten sei dennoch ins freie Gelände gefahren.

