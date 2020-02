Windböe erfasste Pkw: Niederösterreicherin starb bei Autounfall

Sie dürfte wegen des starken Windes von ihrem Fahrstreifen abgekommen und mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen sein.

Die Frau war am frühen Nachmittag mit ihrem Pkw auf der B 36 Richtung Zwettl unterwegs. Der Lkw fuhr in die Gegenrichtung, von Zwettl Richtung Norden. Der 49-jährige Lenker aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya wurde schwer verletzt.

Sein Beifahrer, ein 56-jähriger Mann, konnte nach ambulanter Behandlung im Landeskrankenhaus Horn in häusliche Pflege entlassen werden. Die Einsatzkräfte der FF Zwettl übernahmen die Aufräumarbeiten.