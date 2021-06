Wildkatzen-Schnappschüsse: Flauschige Luchs-Babys und Vierlings-Geburtstag

Pünktlich zum Saisonstart am Donnerstag im Tierpark am "Wilden Berg" im obersteirischen Mautern (Bezirk Leoben) sind Luchs-Babys geboren worden. Luchsdame Nora hat rund ein Jahr nach dem letzten Wurf wieder zwei tollpatschige kleine Fellbündel mit Puschelohren zur Welt gebracht. Die nunmehr sechsköpfige Luchsfamilie werde Mitte Juli ihr neues Gehege beziehen, an dem derzeit letzte Hand angelegt werde, hieß es am Dienstag in einer Aussendung des Tierparks.Mautern. "Die beiden Jungtiere werden von Tag zu Tag aktiver, auch wenn sie sich noch etwas tollpatschig bewegen. Das Geschlecht der beiden ist derzeit noch nicht bekannt. Für die Besucher sind sie aber schon zu sehen", sagte Tierpflegerin Sonja Gollenz aus Mautern. Weil sie erst im Mai geboren worden waren, könne man noch nicht so nahe herankommen, so sei das Geschlecht der beiden Luchskinder noch nicht zu bestimmen gewesen. "Deshalb gibt es auch noch keine Namen für die Kleinen", hieß es auf APA-Anfrage.

Die sechsköpfige Luchsfamilie bezieht Mitte Juli ihr neues Gehege, das den Luchsen auf einer Fläche von mehr als 5.000 Quadratmetern viel Platz bieten werde. "Derzeit werden die finalen Arbeiten im neuen Gehege gemacht, Mitte Juli können die Luchse dann Europas schönstes Luchsgehege beziehen," freute sich "Wilder Berg"-Geschäftsführer Georg Bliem.

Schönbrunner Geparden-Vierlinge sind ein Jahr alt

Im Tiergarten Schönbrunn gibt es heute gleich vier Geburtstagskinder: Die Geparden-Jungtiere Sibaya, Malkia, Tuli und Paka werden ein Jahr alt. "Die vier sind schon fast so groß wie ihre Mutter. Man muss manchmal zweimal hinsehen, um sie von Afra unterscheiden zu können", erklärte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Kein Wunder, der Nachwuchs frisst bereits genauso viel Futter wie die erwachsenen Tiere.Wien. Bei Geparden sind das eineinhalb bis zwei Kilogramm Fleisch pro Tag. Mittlerweile sind die Vierlinge schon selbstständig. "Die Mutter muss sie nicht mehr die ganze Zeit im Auge behalten und nicht mehr auf sie aufpassen. Die vier Geschwister toben herum und jagen sich gegenseitig, bis der Staub durch die Luft wirbelt", so Folko Balfanz, zoologischer Abteilungsleiter.

Geparde zählen zu den bedrohten Tierarten. Die Geparde in Schönbrunn sind Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP). Die beiden Männchen Tuli und Paka werden mit rund eineinhalb Jahren an andere Zoos abgegeben, die Weibchen Sibaya und Malkia werden noch etwas länger im Tiergarten bleiben.

Frech: Geparden-Schnappschuss vom Tiergarten Schönbrunn Bild: DANIEL ZUPANC (TIERGARTEN SCH…NBRUNN)