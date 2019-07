Wilderer hat offenbar Wolf getötet

Am Dienstag hat ein Schwammerlsucher im Bezirk Innsbruck-Land einen stark verwesten, kopflosen Kadaver gefunden, der wie ein Wolf aussah. Die Verantwortlichen von Land und Polizei teilten bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz mit, dass es sich "mit hoher Wahrscheinlichkeit" tatsächlich um einen Wolf handelt. Endgültige Gewissheit solle eine DNA-Untersuchung im Laufe der kommenden Woche bringen. Dafür werden Proben nach Wien geschickt und dort untersucht, erklärte Martin Janovsky, Beauftragter des Landes für große Beutegreifer.

Täter noch unbekannt

Noch gibt es keine Hinweise auf den Täter. Auch Hinweise zur verwendeten Waffe fehlen noch, erklärte der Innsbrucker Bezirkspolizeikommandant Gerhard Niederwieser. Die Tatortarbeit sei aber noch nicht abgeschlossen. Es stehen die Delikte Eingriff in fremdes Jagdrecht, Tötung eines besonders geschützten Tieres, Tierquälerei und diverse Verwaltungsstraftaten im Raum. Inzwischen nahmen die Ermittler auch Kontakt mit der Staatsanwaltschaft auf.

Streng geschützte Tiere

Wölfe zu erschießen ist eine Straftat, da sie in Europa streng geschützt sind. Sie sind laut Experten wichtige Tiere, die im biologischen Kreislauf notwendige Aufgaben erfüllen: Sie erbeuten kranke und schwache Tiere zuerst, was für das Ökosystem eine sinnvolle Selektion ist. Der Mensch hat Wölfe in Mitteleuropa ausgerottet, doch durch den strengen Schutz kehren sie allmählich nach Österreich zurück. Die Population gilt aber weiterhin als bedroht.

Debatte um möglichen Abschuss

In der Vergangenheit wurden von Wölfen Schafe gerissen, zuletzt im Sellrain, wo nun der kopflose Kadaver gefunden wurde. Im Pitztal konnte außerdem ein Bär für einen Rotwildkadaver und gerissene Schafe verantwortlich gemacht werden. Bei der Untersuchung des mutmaßlichen Wolfkadavers soll auch geklärt werden, ob der mögliche abgeschossene Wolf für die Tötung der Schafe im Sellrain verantwortlich ist. Daher brachte die Bezirkslandwirtschaftskammer einen Antrag auf Abschuss von Wolf und Bär bei der Bezirkshauptmannschaft ein. Dieser wurde aber bereits abgelehnt. Die Naturschutzorganisation WWF befürchtet "einen abscheulichen Akt der Selbstjustiz" bei der vermutlichen Tötung eines Wolfes. Es sei kein Kavaliersdelikt, Wölfe ausrotten zu wollen. Der WWF fordert Maßnahmen zum Herdenschutz, wie den Einsatz von Elektrozäunen und die Ausbildung von Herdenschutzhunden.

