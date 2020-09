Wilde Drift-Aktion am GTI-Treffen: Lenker durch Video ausgeforscht

Wie die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mitteilte, hatte sich der Vorfall am Samstag auf einem Parkplatz an der Villacher Alpenstraße, die durch ein Naturschutzgebiet führt, ereignet. Ein Autolenker driftete mit seinem Fahrzeug um ein stehendes Auto, das nach einiger Zeit "Gummi" gab.

Nachdem ein Video dieses Vorfalles im Internet aufgetaucht war, ermittelte das Verkehrsreferat des Stadtpolizeikommandos Villach. Sowohl der Halter des driftenden Fahrzeuges, als auch der Halter des stehenden Autos wurden ausgeforscht, beide kommen aus Wien. Die Polizei kündigte weitere Einvernahmen an, der Strafrahmen liegt bei bis zu 5.000 Euro.

