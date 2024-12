Wienerin (71) misshandelt und vergewaltigt: 3 Jahre Haft

Er soll seine 71-jährige Bekannte am 7. September 2024 in ihrer Wohnung schwer malträtiert hatte. Die Frau bekam von einem Schöffensenat 7.000 Euro an Schmerzensgeld zugesprochen. Der Angeklagte war mit der Strafe einverstanden, das Urteil ist bereits rechtskräftig.

"Wir hatten eine gute Freundschaft plus"

Er sei "teilweise schuldig", hatte der Mann in seiner Beschuldigteneinvernahme erklärt. "Sie hat mich psychosomatisch verletzt. Sie hat mir zwischenmenschlich weh getan", meinte er zur Motivlage. Er habe der Frau vor einiger Zeit "bei der Trennung von ihrem Langzeitlebensgefährten" und anschließend beim Umzug geholfen. In weiterer Folge habe er die Sommermonate bei ihr in Wien, den Rest des Jahres in seiner Heimat in Vorarlberg gelebt: "Wir hatten eine gute Freundschaft plus. Wir waren ein Team."

Als er in der Nacht auf den 7. September nicht rechtzeitig heimgekommen sei, habe sie jedoch eine zwei mal drei Meter große Liebeserklärung, die er in Form eines Herzens in Verbindung mit dem Vornamen der Frau an eine Wand gemalt hatte, mit weißer Farbe übertüncht. Das habe ihn verletzt, als er um 3.00 in der Früh - beeinträchtigt vom Genuss von Alkohol und Kokain - in der Wohnung ankam.

Mit Kabelbindern an Stuhl gefesselt

Laut Anklage versetzte der 39-Jährige der Frau nach einem Wortgefecht zunächst mehrere Faustschläge ins Gesicht, würgte sie, band sie mit Kabelbindern an einem Stuhl fest und schnitt ihr büschelweise Haare ab. Nachdem er die Fesseln gelöst hatte, vereitelte er einen Fluchtversuch der 71-Jährigen, zerrte sie ins Schlafzimmer und zwang sie zur Duldung und Vornahme sexueller Handlungen.

Er habe "die größte Scheiße überhaupt gebaut", stellte der Angeklagte fest. Die inkriminierten Tathandlungen verharmloste er dann allerdings. Vor der zeugenschaftlichen Befragung der 71-Jährigen wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Laut einem psychiatrischen Gutachten leidet der 39-Jährige an einer bipolaren Störung, war im Tatzeitpunkt aber zurechnungsfähig. Seine Steuerungs- und Handlungsfähigkeit sei allenfalls herabgesetzt gewesen, stellte die Sachverständige fest.

