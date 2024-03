Wienerin (41) am Nachhauseweg vergewaltigt: noch keine Festnahme

Die Frau war auf dem Nachhauseweg von der Arbeit, als sie von dem Unbekannten überfallen wurde. Einen Tatverdächtigen gebe es noch nicht, "die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt laufen auf Hochtouren", sagte die Exekutive auf Nachfrage. Die 41-Jährige wurde in die Garageneinfahrt einer Wohnanlage gedrängt. Durch Hilferufe wurden Nachbarn auf die Frau aufmerksam. Daraufhin flüchtete der Täter. Die 41-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wer hat diesen Mann gesehen?

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Gesucht wird ein etwa 1,75 bis 1,80 Meter großer, schlanker Mann, der zum Zeitpunkt der Tat eine dunkle bzw. schwarze Hose sowie einen ebenfalls dunklen bis schwarzen Hoodie sowie schwarze Turnschuhe mit dicker weißer Sohle getragen hat. Der Verdächtige hatte ein weißes Plastiksackerl bei sich. Bilder aus Überwachungskameras in der Nähe des Tatorts werden jetzt ausgewertet. Sachdienliche Hinweise können an das an das Landeskriminalamt unter der Nummer 01-31310-33800 erteilt werden.

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an. Weitere Ansprechpartner: Frauenhelpline: 0800/222-555 - Gewaltschutzzentrum: 0800/700-217 - Opfer-Notruf: 0800/112-112 - Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05-77-22

