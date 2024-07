Wiener Westbahnhof erhält größte innerstädtische PV-Anlage

Sie wird am Wiener Westbahnhof errichtet. Der Bahnsteigbereich wird dazu von den ÖBB vollständig überdacht. Die Anlage wird sich über eine Fläche von rund vier Fußballfeldern - also 25.000 Quadratmeter - erstrecken, wie ÖBB-Vorständin Manuela Waldner bei einer Pressekonferenz am Areal betonte. Die Inbetriebnahme ist für 2030 geplant.

Der Wiener Westbahnhof wurde vor einigen Jahren komplett neu renoviert - also das Hauptgebäude und das Innere der Halle. Die Bahnsteige selbst wurden nicht erneuert. Sie sind laut Waldner inzwischen ebenfalls sanierungsbedürftig. Die nötigen Arbeiten werden nun dafür genutzt, den Bereich mit einem Hallendach und einer Solaranlage zu überspannen.

Schutz vor Wind und Wetter

Das Dach soll die Fahrgäste künftig auch vor Wind und Wetter schützen, wie betont wurde. Es werde aber auch genug Licht für die Bahnsteige geben, betonte Waldner. Dafür sollen transparente Elemente sorgen. Auch neue zusätzliche Sitzmöglichkeiten wurden in Aussicht gestellt.

Darüber wird sich eine PV-Anlage erstrecken, die pro Jahr rund 3.400 Megawattstunden Strom erzeugen soll. Das entspreche dem Jahresbedarf von rund 850 Haushalten, hieß es. In die Küchen und Wohnzimmer der Stadt wird die dort erzeugte Energie aber nicht fließen. Der Strom wird für die Versorgung des Bahnhofs, also vor allem der dort befindlichen Geschäfte und Büros, verwendet.

Baustart im Jahr 2028

Der Baustart soll 2028 erfolgen. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) würdigte die Maßnahme als Vorzeigeprojekt. "Das kann sich wirklich sehen lassen." Die Anlage entstehe auf einer bereits versiegelten Fläche, hob sie hervor. Generell sei jede einzelne PV-Anlage ein Beitrag zur Energieunabhängigkeit und zum Klimaschutz.

Wiens SPÖ-Klubchef Josef Taucher verwies auch auf die entsprechenden Ziele der Stadt. Wien wolle bis 2040 klimaneutral sein. Photovoltaik leiste hier einen wichtigen Beitrag. Seit Beginn der Wiener Sonnenstrom-Initiative konnte die PV-Leistung in Wien laut Taucher vervierfacht werden.

