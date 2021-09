Wiener Rohrbomben-Bastler soll psychisch krank sein

Jener 46-jährige Wiener, in dessen Hand eine selbst gebaute Rohrbombe explodiert war, dürfte psychisch krank sein. Laut einer Sprecherin des Landesgerichts Wien gibt es ein psychiatrisches Vorgutachten, wonach der Mann an paranoider Schizophrenie leiden soll. Ob der 46-Jährige zurechnungsfähig ist, müsse nun ein weiterer Sachverständiger klären, so Gerichtssprecherin Christina Salzborn. Der Mann befand sich gestern weiterhin im Krankenhaus. Indes hat die Justiz die Untersuchungshaft über den 46-Jährigen verhängt. Gegen den Mann wird von der Staatsanwaltschaft derzeit wegen vorsätzlicher Gefährdung durch Sprengmittel, gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung ermittelt. Wie berichtet, wurden in seinem Haus mehrere selbst gebaute Sprengsätze, aber auch legale pyrotechnische Produkte entdeckt. Der 46-Jährige wohnt allein in einem Einfamilienhaus in der Donaustadt. Dort kam es zu dem Unfall. Der Mann verletzte sich am Montag gegen vier Uhr früh an der Hand und rief selbst die Rettung. Lebensgefährlich waren seine Wunden nicht.

Fünf Stunden lang verschanzt

Die alarmierten Rettungskräfte riefen die Polizei zu Hilfe. Als diese eintraf, verschanzte sich der 46-Jährige im Gebäude. Die Wiener Exekutive schickte daraufhin ein Großaufgebot an Wega- und Cobra-Beamten zur Einsatzstelle. Auch ein Verhandlungsteam des Landeskriminalamtes kam zu Hilfe. Dieses sprach rund fünf Stunden lang mit dem Mann, bis er freiwillig sein Haus verließ.

Was der 46-Jährige mit der selbst gebauten Rohrbombe wollte, war auch gestern unklar. Laut Polizei ist der Mann bisher unbescholten. "Hätte der Mann nicht selbst den Notruf gewählt, wäre es wohl nicht zu diesem Einsatz gekommen", so eine Polizeisprecherin.

Bei einer Hausdurchsuchung gestern unter Federführung des Wiener Landeskriminalamtes wurden von sprengstoffkundigen Beamten weitere "verdächtige Gegenstände" entdeckt. Diese sollen nun genauer untersucht werden, ob es sich um weitere Sprengmittel handelt.