Wiener muss für "Darmwind" 500 Euro Strafe zahlen

Der besagte Vorfall in der Nacht des 5. Juni in Wien-Josefstadt zugetragen haben. Ein Foto der Strafverfügung machte am Dienstag in sozialen Medien wie Reddit, Facebook und Twitter die Runde. "Sie haben den öffentlichen Anstand verletzt, indem Sie vor Polizeibeamten einen lauten Darmwind entweichen haben lassen", ist auf dem Dokument zu lesen.

Die Polizei sprach auf dem Kurznachrichtendienst "Twitter" von "voller Absicht". "Und anfurzen lassen sich die Kollegen dann doch eher ungern", schreiben die Beamten in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme.

Strafe wegen "Anstandsverletzung und Lärmerregung"

Der Wiener fasste demnach eine Strafe wegen "Anstandsverletzung und Lärmerregung" gemäß Paragraf 1 des Wiener Landes-Sicherheitsgesetz aus. Er muss 500 Euro zahlen oder im Fall von Uneinbringlichkeit eine Ersatzfreiheitsstrafe von fünf Tage antreten.

Die Polizei verteidigte auf "Twitter" ihr Vorgehen: "Natürlich wird niemand angezeigt, wenn einmal versehentlich 'einer auskommt'. Der Angezeigte verhielt sich jedoch während der gesamten vorangegangenen Amtshandlung bereits provokant und unkooperativ. Er erhob sich leicht von der Parkbank, blickte die Beamten an und ließ offenbar in voller Absicht einen massiven Darmwind in unmittelbarer Nähe der Beamten ab."

Über die Höhe der Strafe ist in sozialen Netzwerken am Dienstag eine hitzige Diskussion entbrannt. Übrigens: Einen Polizeibeamten mit "Oida" anzusprechen, kostete einen jungen Wiener – wie berichtet – vor gut zwei Jahren 100 Euro.

