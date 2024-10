Wiener Köpfe: "Ich frag mich, was stell ich noch an?"

Geröstete Nüsse und Kakao, Brot und Malz: Es gibt Gerüche, die in Wien ganze Bezirke olfaktorisch charakterisieren. Bis zum Zusperren der Ankerbrot-Fabrik vor einigen Jahren roch es in Favoriten oft wie in einer Backstube. Der Duft der Manner-Waffel-Produktion zieht noch immer über Hernals, ebenso wie der markante Biergeruch über Ottakring.