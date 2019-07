Wiener Kletterer geriet in Dachstein-Südwand in Bergnot

Der Kletterer hatte sich schon in der Früh in den Klettersteig "Der Johann" begeben. Wegen Regen und Nebel stieg er wieder zu Tal, verirrte sich aber. Völlig durchnässt setzte er gegen 21 Uhr einen Notruf ab. Die Einsatzkräfte brachten ihn zur Südwandhütte.

Der Wiener brach frühmorgens von der Austriahütte über die Dachstein-Südwandhütte (auf 1.871 Meter Seehöhe) zum Klettersteig "Der Johann" auf. Der zum Gipfel des 2.995 Meter hohen Dachsteins führende Steig weist einen Schwierigkeitsgrad von D/E auf.

Als gegen 13 Uhr starker Regen einsetzte, wartete der Wiener den Einstieg ab. Nachdem sich das Wetter nicht besserte und die Sicht durch Nebel beeinträchtigt war, stieg er wieder zu Tal. Dabei verfehlte er die Markierungen und geriet zu einem Wandabbruch, der ihm den Weg versperrte. Schließlich kämpfte sich der bereits völlig durchnässte Alpinist in Richtung Klettersteig zurück, wo er gegen 21 Uhr per Mobiltelefon einen Notruf absetzte. Die Bergrettung Ramsau am Dachstein sowie ein Alpinpolizist stiegen in der Nacht zum 39-Jährigen auf, sicherten ihn im Steilgelände und brachten ihn schließlich unverletzt zur Südwandhütte.