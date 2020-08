Wiener "Gürtelfrische West": 2.000 Gäste planschen am Auftaktwochenende

Seit dem vergangenen Samstag ist die Aktion "Gürtelfrische West" direkt am Gürtel in der Nähe des Westbahnhofs eröffnet. Das sommerliche Wetter spielte einem erfolgreichen Auftakt dabei in die Karten.

Das Pop-Up-Areal befindet sich zwischen den Bezirken Neubau und Rudolfsheim-Fünfhaus direkt im sonst stark befahrenen Kreuzungsbereich zwischen Stollgasse und Felberstraße.

Bade-Oase mitten in Wien

Der Eintritt in die Gürtelfrische ist gratis. Zwischen 10 und 22 Uhr sind dort täglich Liegeflächen, Palmen und ein Gastrobereich zu finden. Das Herzstück der Anlage ist ein kleiner Swimmingpool. Am Wochenende wurden dort rund 1.000 Badegänge gezählt. Dass dieser Wert bekannt ist, liegt an einer strengen Plansch-Reglementierung. Es dürfen aufgrund der Coronavirus-Maßnahmen nur sechs Personen gleichzeitig im Wasser sein.

ABD0033_20200808 - WIEN - ?STERREICH: Er?ffnung des Lebens- und Aufenthaltsraums G?rtelfrische West am Samstag, 08. August 2020 in Wien. - FOTO: APA/HANS PUNZ Bild: APA

In der unmittelbaren Nachbarschaft scheint das für drei Wochen anberaumte Projekt gut angenommen zu werden. So manche Gäste kommen nämlich bereits in Badehose, wie die Sprecherin berichtete. Nach der Abkühlung im Pool würden diese dann wieder den Heimweg antreten. Auch der dort befindliche Hotelbus wurde bereits genutzt. Zwei Familien haben dort schon übernachtet.

Ein Sprung in die kalte Donau

Wer größere Gewässer bevorzugt, der darf sich nun auch wieder freuen: Denn das Badeverbot in der Neuen Donau wurde heute, Montag, wieder aufgehoben, wie die Stadt mitteilte. Es wurde vor ein paar Tagen verhängt, da die Donau vorübergehend Hochwasser führte.

Lokalisierung "Gürtelfrische West":