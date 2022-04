Wiener Großlabor kündigt 509 seiner 1200 Mitarbeiter

Das gab das Unternehmen am Freitag bekannt. Grund seien die Vorgaben des Bundes, wonach seit 1. April pro Person nur noch fünf kostenfreie Tests im Monat gewährt werden. Man rechne in den kommenden Wochen mit einem weiteren Rückgang, hieß es bei Lifebrain. Eine Einschränkung bei der Auswertung der Testkits soll es nicht geben. Lifebrain gehört Cerba HealthCare, einem der größten Konzerne am europäischen Diagnostikmarkt.