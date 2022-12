Wiener ging mit Hammer auf seine Mutter los

Ein 44-Jähriger wurde in Meidling festgenommen, weil er seine Tochter attackiert hat, ein 31-Jähriger wiederum soll seine Mutter mit einem Hammer angegriffen haben.

Gegen 21 Uhr wurden die Beamten zu der Wohnung in der Längenfeldgasse gerufen, weil Zeugen Schreie gehört hatten. Der mutmaßliche Täter öffnete ihnen die Tür und attackierte sofort eine Polizistin. "Die Beamten setzten daraufhin Pfefferspray ein und nahmen den 44-jährigen türkischen Staatsangehörigen fest", berichtet ein Polizeisprecher. Bei der um Hilfe schreienden Frau handelte es sich um die 16-jährige Tochter des Mannes. Offenbar war der Übergriff kein Einzelfall.

Verletzungen dokumentiert

Das Mädchen gab an, dass der Vater ihr gegenüber regelmäßig gewalttätig geworden ist. Die Jugendliche hatte die Vorfälle mit Bildern dokumentiert. Die Polizei sprach ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Mann aus. Er wurde noch nicht einvernommen und befand sich am Sonntag in Polizeigewahrsam. Er wird unter anderem wegen gefährlicher Drohung, fortgesetzter Gewaltausübung, Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.

Der zweite Einsatz spielte sich in einem Wohnhaus in Floridsdorf ab. Weil ihr Sohn sie mit einem Hammer attackierte, rief eine 52-Jährige gegen 14.40 Uhr die Polizei. Sie hatte sich in eine Gartenhütte geflüchtet. Die Sondereinheit WEGA rückte an und konnte den 31-jährigen Kasachen in der Wohnung festnehmen. Laut der unverletzten Mutter war eine Bagatelle Auslöser des Streits. Ihr Sohn verweigerte die Aussage, bekam ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot auferlegt und wurde in eine Justizanstalt gebracht. Die Mutter blieb unverletzt.

