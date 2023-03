Wiener bedrohte Ehefrau mit dem Umbringen

Die 44-Jährige konnte flüchten und die Polizei verständigen. Der 42-jährige Serbe wurde festgenommen. Polizisten sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,3 Promille.

Laut Polizei kam es in der Nacht zum Streit zwischen dem Mann und seiner Frau. Dabei soll der 42-Jährige die Einrichtung demoliert und die 44-Jährige mit dem Umbringen bedroht haben. Die Frau gab an, ein Klappmesser unter dem Ärmel ihres Ehemannes gesehen zu haben. Die 44-Jährige flüchtete aus der Wohnung und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann in der Wohnung fest.

