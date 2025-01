Wiener (29) bei Rodelunfall am Semmering schwer verletzt

Der 29-Jährige dürfte auf einer Bahn am Hirschenkogel kurz vor dem letzten Tunnel die Kontrolle über das Sportgerät verloren haben und prallte gegen einen Pfeiler. Der Mann aus Wien-Favoriten wurde von der Bergrettung mittels Akja ins Tal gebracht und vom Hubschrauber "Christophorus 3" ins Spital Wiener Neustadt geflogen, berichtete die Polizei am Sonntag per Aussendung.

