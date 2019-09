Wien: Wo Mozart sein darf und wo nicht

Sie sind in historische Kostüme gewandet, tragen schneeweiße Perücken und verkaufen an den Touristen-Hotspots Tickets für klassische Konzerte: die als Mozart verkleideten Kartenverkäufer in Wien.

Doch an den stark frequentierten Plätzen der Bundeshauptstadt, wie etwa vor der Staatsoper und dem Stephansdom, lösen die Verkäufer nicht nur Begeisterung aus. Wie der Dompfarrer Toni Faber heuer im Sommer mitteilte, seien es alleine vor dem Steffl oft mehr als 40 Mozarts, die ihre Tickets feilbieten. Für die Gläubigen und die Dombesucher sei dies oft eine regelrechte Hürde, um in das Gotteshaus zu gelangen, betonte der Dompfarrer.

Der Wiener Landtag will in diesen Wildwuchs nun ordnend eingreifen und hat am Freitag eine Novelle des sogenannten Gebrauchsabgabengesetzes beschlossen. Damit wird für die Behörden die rechtliche Möglichkeit geschaffen, spezielle Erlaubnis- und Verbotszonen für die Verkäufer einzurichten. Konkret sei in die Novelle die Kategorie "Ticketverkäufer" aufgenommen worden, hieß es gestern aus dem Büro des zuständigen Wirtschaftsstadtrats Peter Hanke (SP). Die beabsichtigte Verkaufsaktivität müsse künftig beantragt werden, die Mozarts brauchen also eine Genehmigung.

Möglich sei damit aber auch die Festlegung von Bereichen, in der die Händler ihrem Geschäft nachgehen dürfen, und die Schaffung von Flächen, wo dies nicht gestattet sei, hieß es aus Hankes Ressort.

Verkäufer als "Abzocker"?

Grund für das politische Handeln sind zahlreiche Beschwerden, die vor allem im ersten Bezirk über die Mozart-Verkäufer erhoben worden sind. Bei dem Ticket-Angebot handle es sich oftmals um bloße "Abzocke", wie auch die "Presse" berichtete.

"Die im Straßenverkauf angebotenen Tickets erfüllen das Qualitätsversprechen an unsere Gäste nicht immer", sagte der Wiener Tourismus-Direktor Norbert Klettner. Die Schaffung von Erlaubnis- und Verbotszonen sei eine "langjährige Forderung" des Wiener Tourismus gewesen.