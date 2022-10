Wien wird zum Zentrum der internationalen Polizeiarbeit

Die Gefahr ist nicht greifbar. Vorerst zumindest. Denn bevor sie real wird, ist sie oft virtuell. Zum ersten Mal gab die Internationale Polizeiorganisation Interpol am Mittwoch einen Bericht zu weltweiten Kriminalitätstrends heraus. Öffentlich einsehbar ist dieser zwar nicht, weil er den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt wird. Das deutliche Ergebnis ist aber offiziell: Mehr als 60 Prozent der für den Bericht befragten Polizeibeamten sehen Internetkriminalität und Finanzstraftaten weltweit als größte Bedrohung. Mehr als 75 Prozent gehen davon aus, dass Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern im Internet in den nächsten drei bis fünf Jahren entschieden zunehmen werden. Den Kampf gegen die Internetkriminalität wird Interpol im kommenden Jahr auch in Österreich führen.

Flaggenübergabe an Österreich

Polizei- und Regierungsspitzen aus 195 Mitgliedsländern werden im November 2023 in Österreichs Bundeshauptstadt reisen. Denn Interpol feiert mit einer Generalversammlung – eines der wichtigsten internationalen Vernetzungstreffen auf höchster polizeilicher Ebene – in Wien das 100-jährige Bestehen. Insgesamt wird mit 1500 Teilnehmern gerechnet. Das Bundeskriminalamt wird die Feierlichkeiten vorbereiten und durchführen – eine organisatorische und sicherheitstechnische Herausforderung.

Der Startschuss erfolgte bereits jetzt: Während der diesjährigen Generalversammlung in Indien übergab der indische Innenminister Amit Shah die Interpol-Flagge an die österreichische Delegation, angeführt von Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamts.

"Grenzüberschreitende Kriminalität braucht grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Kaum eine andere Institution steht so für den vernetzten, gemeinsamen und länderübergreifenden Kampf gegen Kriminelle wie Interpol", sagt Innenminister Gerhard Karner (VP).

Interpol kehrt damit auch zu seinen Wurzeln zurück. Die größte und damit wichtigste Polizeiorganisation weltweit wurde 1923 in Wien gegründet. In der Geschäftsordnung wurden zwei Prinzipien verankert, die noch heute gültig sind: der Vorbehalt des nationalen Rechts und die Beschränkung der Zusammenarbeit auf Delikte des Strafrechts.

"Wir wollen dieses Jubiläumsjahr nutzen, um die Kooperation mit Interpol und allen Mitgliedsstaaten zu vertiefen und etwa bei der Bekämpfung der Schleppermafia auszubauen", sagt Karner.