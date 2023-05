Wien macht Mittagessen in offenen Ganztagsschulen gratis

Rund 23.500 Kinder und deren Familien sollen davon profitieren, gab Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) in einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt. Die Eltern ersparen sich damit 4,42 Euro pro Tag und Kind in jenen Schulen, die keinen verschränkten Unterricht, sondern Schule am Vormittag und Betreuung am Nachmittag anbieten.

Die Stadt investiere im Jahr 2023 knapp 38 Millionen Euro für kostenfreies Mittagessen in ganztägig geführten Pflichtschulen, hieß es laut den Presseunterlagen. Im Folgejahr seien knapp über 44 Millionen Euro vorgesehen. Zusammen mit der im Herbst 2020 eingeführten verschränkten Gratis-Ganztagsschule (dort sind Betreuung und Essen gratis) komme nun rund 50.000 Kindern und Jugendlichen in Wien eine Entlastung zu Gute, hieß es.

Während sich Wiederkehrs Koalitionspartner SPÖ über das gemeinsame Vorhaben hoch erfreut zeigte, blieb die ÖVP skeptisch. Die Übernahme der Essensbeiträge in Offenen Schulen durch die Stadt sei längst überfällig gewesen, könne aber nur ein erster Schritt sein, meinte Bildungssprecher Harald Zierfuß in einer Aussendung.

Auch die Betreuungsbeiträge in Offenen Schulen und Halbtagsschulen müssten künftig von der Stadt übernommen werden, um die bestehende finanzielle Ungerechtigkeit bei der Nachmittagsbetreuung an Wiens Schulformen zu beseitigen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper