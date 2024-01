Wien: Ex-Freund bedroht 37-Jährige per Videoanruf mit dem Umbringen

Als der 42-Jährige am nächsten Tag auch noch an der Wohnadresse der Frau auftauchte, erneut mit dem Tode drohte und auch das Auto der 37-Jährigen beschädigen wollte, holte sie die Polizei. Der Ex-Freund flüchtete, seitdem wird laut Polizei nach ihm gefahndet.

Der Mann, dessen Staatsbürgerschaft unbekannt ist, aber in Tschetschenien geboren ist, hat keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich. Zunächst wurde an der Wohnadresse der Mutter des Verdächtigen gesucht, doch dort wurde er auch nicht gefunden. Seitdem läuft die Fahndung. Scheinbar wollte der Mann mit den Drohgebärden die Frau dazu bringen, wieder zu ihm zurück zu kehren.

Freundin beschimpft, bespuckt, mit Mord gedroht

Zu einem weiteren Einsatz wegen häuslicher Gewalt kam es gestern auch in Döbling. Ein 32-jähriger Österreicher wurde festgenommen, weil er im Zuge eines Streits seine Freundin beschimpft, bespuckt und ebenfalls mit dem Umbringen bedroht haben soll. Da der Mann mit den Drohungen nicht aufhörte, als er bereits die gemeinsame Wohnung verlassen hatte, holte die 33-Jährige die Polizei. Gegen den Beschuldigten wurde sowohl ein Betretungs- und Annäherungsverbot als auch ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Bei dem Streit ging es um den übermäßigen Alkoholkonsum des 32-Jährigen.

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133

