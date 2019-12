Wien: Die Stadt ist "unfreundlich", aber trotzdem toll

Lediglich Paris und Kuwait-Stadt schnitten noch schlechter ab, offenbarte das "Expat City Ranking" mit mehr als 20.000 Befragten.

Dennoch ist die Bundeshauptstadt mit Rang 23 von 82 in der Gesamtwertung vorne dabei. Das relativ gute Abschneiden – Wien verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um elf Plätze – ist trotz der Unfreundlichkeit unter anderem auf einen Spitzenplatz hinsichtlich der Lebensqualität zurückzuführen, auch die Lebenshaltungskosten gelten als "tragbar". Weit größere Probleme haben Expats, sich einzugewöhnen. Knapp die Hälfte der Umfrageteilnehmer findet nur schwer Freunde.

An der Spitze der Studie des Münchner Unternehmens InterNations liegen vier asiatische Städte: Taipeh, Kuala Lumpur, Ho-Chi-Minh-Stadt und Singapur. Am unzufriedensten sind die Befragten in den Städten Kuwait-Stadt, Rom, Mailand, Lagos und Paris.

