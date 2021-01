Wien beginnt mit "Soft Start" bei der Impfanmeldung

Die Vormerkplattform ("impfservice.wien") für all jene Wiener, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen wollen, ist zwei Tage früher als angekündigt in Betrieb gegangen. Am Samstag erfolgte der "Soft Start", wie ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) sagte. Das haben bereits viele Menschen genutzt: In den ersten zwölf Stunden ließen sich 24.200 Personen vormerken. Der offizielle Start war eigentlich für heute, Montag, angesetzt.

