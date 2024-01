Wieder versuchte Vergewaltigung in Niederösterreich: Frau schlug Täter in die Flucht

Es bestehe der Verdacht, dass es sich beim Täter um jenen handelt, der schon im vergangenen November in Groß-Enzersdorf und Orth a. d. Donau sein Unwesen getrieben hatte, bestätigte Chefinspektor Johann Baumschlager einen Online-Bericht der "NÖN". Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.

In der Nacht auf den 4. November 2023 soll der Gesuchte in Groß-Enzersdorf zwei Frauen zu Fuß verfolgt haben. Die Betroffenen brachten sich letztlich in Sicherheit. Einen Tag später soll der Unbekannte beim Busbahnhof in Groß-Enzersdorf und vor dem Eingang eines Mehrparteienhauses in Orth versucht haben, zwei andere Frauen zu vergewaltigen. Die Opfer wurden dabei zu Boden gerissen, schlugen den Täter aber laut Polizei in die Flucht – was zuletzt auch der jungen Frau in Lassee gelang.

Beschrieben wurde der Mann als 25 bis 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und von dünner Statur. Er soll buschige Augenbrauen, einen dunklen Dreitage- bis Vollbart und dunkle Augen haben. Seine Aussprache wurde als klar und ruhig beschrieben. Der Unbekannte dürfte Hochdeutsch geredet haben.

