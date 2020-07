Wieder unter hundert Neuinfektionen in Österreich

Nach mehreren Tagen mit mehr als hundert Neuinfektionen bis zum Wochenende hin waren es von Montag auf Dienstag wieder 73. Am Montag war von 51 Fällen berichtet worden.

Bisher gab es in Österreich 19.021 positive Testergebnisse, gab das Innenministerium am Dienstag bekannt. Mit aktuellem Stand (14. Juli 2020, 9.30 Uhr) sind bisher österreichweit 709 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben, 17.073 sind wieder genesen. Derzeit befänden sich 83 Personen aufgrund von Covid-19 in Krankenhausbehandlung, davon neun auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit Montag nach Bundesländern: Jeweils keine einzige wurde im Burgenland, in Kärnten und in Niederösterreich registriert. In Oberösterreich waren es 20, in Salzburg sechs. Die Steiermark kam auf vier neue bestätigt positive SARS-CoV-Fälle, Tirol ebenfalls auf vier, Vorarlberg auf einen. In Wien wurden 38 neue Fälle vermerkt.

