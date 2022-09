Wieder Unfall mit Schlepperbus im Burgenland: 16 Verletzte

Die Serie der Vorfälle mit Schleppern im Burgenland setzt sich fort. Sonntagfrüh ist ein mit 15 Flüchtlingen besetzter Van bei Wallern (Bezirk Neusiedl am See) gegen mehrere Bäume gekracht. Alle 16 Insassen wurden verletzt, zwei davon schwer. Der Chauffeur, ein Rumäne, wurde festgenommen. Einer Bundesheerpatrouille war kurz vor 6.30 Uhr nahe der Grenze zu Ungarn ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen. Statt anzuhalten, beschleunigte der Lenker. In einer Kurve kam das Fahrzeug dann von der Straße ab. Im stark überfüllten Wagen befanden sich neben dem Lenker 15 Männer aus Indien, Pakistan und Afghanistan. Die Soldaten leisteten Erste Hilfe.

Die Verletzten wurden nach Eintreffen der Rettungskräfte in mehrere Spitäler gebracht, zwei Insassen mit Rettungshubschraubern in die Krankenhäuser nach Eisenstadt und Wiener Neustadt transportiert. Der mutmaßliche Schlepper wird laut Exekutive nach seiner medizinischen Versorgung befragt. Neun Migranten konnten bereits gestern wieder aus den Krankenhäusern entlassen und einvernommen werden.

Seit Jahresbeginn wurden laut Polizei 391 mutmaßliche Schlepper in Österreich aufgegriffen, davon 198 im Burgenland. Das sind mehr als im Gesamtjahr 2021. "Das entschlossene Vorgehen gegen Schlepper und illegale Migration heißt, Menschenleben zu schützen", sagt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). "Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität werden konsequent fortgesetzt." Das Burgenland war in den vergangenen Jahren mehrmals Schauplatz von Vorfällen mit Schleppertransporten. Erst am 13. August waren drei Flüchtlinge bei einem Unfall auf der Nordostautobahn getötet und 17 weitere teils schwer verletzt worden. Der Lenker, ein 30-jähriger Russe, befindet sich in U-Haft.