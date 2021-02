Wieder Temperaturen über 20 Grad in Österreich

Am wärmsten war es in Köflach in der Steiermark mit 22,6 Grad, hier wurde auch ein neuer Februar-Rekord gemessen.

Ebenfalls über 20 Grad hatte es Dienstagnachmittag unter anderem in Reichenau an der Rax in Niederösterreich, in Kroisegg im Burgenland und in Graz. Neue Februar-Rekorde für den jeweiligen Messort gab es neben Köflach auch in Niederösterreich und in der Steiermark: Und zwar am Tarschberg bei Lilienfeld mit 17,9 Grad auf 696 Metern Seehöhe sowie am Jauerling mit 16,2 Grad auf 955 Metern Seehöhe, beides in Niederösterreich, sowie in Bad Mitterndorf (Steiermark, 814 Meter) mit 16,1 Grad.

Der Februar-Rekord für ganz Österreich liegt weiter bei 24,2 Grad. Dieser wurde am 28. Februar 2019 in Güssing und Deutschlandsberg gemessen.