Wieder schwamm ein Python in der Toilette

Erst am Montag war in Graz ein Mann auf seiner Toilette von einem Python in die Genitalien gebissen und verletzt worden – die OÖN berichteten. Am Donnerstag ereignete sich, wie die Polizei gestern bekanntgab, in Wien ein ganz ähnlicher Vorfall.

Eine 68-jährige Wienerin hatte dabei aber mehr Glück. Die Frau entdeckte in ihrer Wohnung im Bezirk Floridsdorf eine Schlange, die in der WC-Schüssel schwamm, noch rechtzeitig. Sie verständigte gegen 16 Uhr erstmals die Polizei: Eine einen Meter große Schlange sei durch die Toilette gekommen und wieder weggekrochen. Als die Beamten in die Wohnung der Frau kamen, war von dem Tier keine Spur mehr zu sehen. Die Polizei zog unverrichteter Dinge wieder ab.

Video: Schlangenfund auf WC

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Tiere suchen Abkühlung

Gegen 19 Uhr rief die Frau erneut den Notruf. Zuvor hatte sie auch ein Foto der Schlange gemacht. Die Polizisten riefen Magistratsmitarbeiter des Wildtierservice zu Hilfe. Diese befreiten den Python aus dem WC und brachten ihn ins Tierquartier. Von dort aus kam die Schlange in den Reptilienzoo Forchtenstein. Wem das Tier gehört, ist laut Polizei bisher noch nicht geklärt.

Experten gehen davon aus, dass sich die Tiere wegen der Hitze im Terrarium eine Wasserquelle gesucht haben.

Der Python war übrigens nicht das einzige exotische Tier, das am Donnerstag in Wien entfleuchte. Ebenfalls in Floridsdorf, in der Mühlschüttelgasse, wurde eine Boa gefunden. Und in der Troststraße in Favoriten wurde eine Vogelspinne eingefangen. Auch diese Tiere wurden in den Reptilienzoo Forchtenstein gebracht.