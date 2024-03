Wieder Schneewarnung: Wie Tirol Verkehrschaos verhindern will

Die brennerautobahn musste am 23. Februar stundenlang gesperrt werden, weil hunderte schlecht ausgerüstete Lkw hängengeblieben waren.

Dies sei das Ergebnis einer Lagebesprechung mit Land und Polizei, sagte Asfinag-Geschäftsführer Stefan Siegele am Dienstag im APA-Gespräch. Dann werde situativ je nach Lage reagiert. Speziell an Lkw-Fahrer erging ein Appell, sich anzupassen.

Appell an Verkehrsteilnehmer

"Sobald ein Zahnrädchen nicht funktioniert, kippt das Ganze", meinte Siegele mit Blick auf die Situation vor eineinhalb Wochen. Die Brennerautobahn hatte damals für viele Stunden gesperrt werden müssen. Auslöser waren aufgrund des Schnees hängen gebliebene Lkw gewesen, die das geltende Überholverbot missachtet hatten. Dementsprechend erging am Dienstag ein "Appell" von Siegele an die Verkehrsteilnehmer, sowohl Ausrüstung als auch Fahrverhalten an die winterhaften Bedingungen anzupassen.

"Verkettung unglücklicher Umstände"

Den Autobahnbetreiber traf aus seiner Sicht keine Schuld, meinte Siegele auf entsprechende Kritik von politischer Seite angesprochen: "Wir haben nichts falsch gemacht". Vielmehr sei man vorvergangene Woche mit einer "Verkettung unglücklicher Umstände" konfrontiert gewesen. Es habe viel mehr geschneit als prognostiziert und die hängen gebliebenen Lkw hätten an einer speziell ungünstigen Stelle alle Fahrspuren blockiert.

Gänzlich ausschließen könne man ein ähnliches Szenario in der Zukunft nicht, so Siegele. Dass es wieder eine gleich große Anzahl an Lkw treffe, sei jedoch mit der vorzeitigen Aktivierung des Dosiersystems nicht möglich, versprach der Geschäftsführer. Dieses werde um 5.00 Uhr aktiviert, weil ab dann für zwei Stunden der stärkste Schneefall erwartet werde. Lkw würden bei Kufstein nur "dosiert" auf die Inntalautobahn (A12) bzw. folgend Brennerautobahn gelassen. Abseits dessen bereite sich die Asfinag wie üblich auf das "Starkschneeereignis" vor.

Warnstufe Orange in Teilen Tirols

Der Wetterdienst Geosphere Austria hatte am Dienstag unter anderem für das obere Wipptal, die südlichen Stubaier sowie die Ötztaler Alpen eine Schneewarnung ausgegeben. Es gelte von Dienstagabend bis Mittwochmorgen Warnstufe "Orange", hieß es in einer Aussendung. Die Schneefallgrenze sinke auf 900 bis 700 Meter. In den hauptbetroffenen Regionen sei ein halber Meter Neuschnee zu erwarten, hieß es. Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (ÖVP) rief ebenso wie Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement, dazu auf, die Warnungen ernst zu nehmen. Auch gelte Lawinenwarnstufe 3 und damit erhebliche Lawinengefahr.

150 Lkw mussten abgeschleppt werden

Die Niederschläge vom 23. Februar, die stellenweise bis zu 70 Zentimeter Neuschnee mit sich brachten, hatten auf Tirols Autobahnen teilweise zu Chaos und massiven Staus geführt. Die Brennerautobahn musste ab Mittag bis 22.00 Uhr gesperrt werden. Zu den Behinderungen war es nach Angaben des Landes durch mehrere "schlecht ausgerüstete Schwerfahrzeuge" gekommen, die auf der Autobahn hängen geblieben waren. Weitere Lkw versuchten, diese Fahrzeuge zu überholen, und blieben ebenfalls hängen. Diese Lkw-Fahrer nutzten trotz Fahr- und Überholverbots den zweiten und dritten Fahrstreifen. Pkw und vor allem auch Räumfahrzeugen war der Weg versperrt, ein Durchkommen nicht mehr möglich.

In der Folge mussten mehr als 150 Schwerfahrzeuge – bei anhaltendem Schneefall – mit großem Aufwand auf einem Abschnitt von rund drei Kilometern einzeln abgeschleppt werden. 300 Personen, die bis zu zehn Stunden lang im Stau standen, wurden von zahlreichen Einsatzkräften versorgt.

