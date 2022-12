Wieder Lawine auf einer Skipiste

Lawinenabgänge auf Skipisten kommen selten vor, im Fall des Falles können die Auswirkungen aber umso verheerender sein. In Lech/Zürs auf der Vorarlberger Seite des Arlbergs war am Wochenende – wie berichtet – die Verschüttung von zehn Wintersportlern befürchtet worden, im Tiroler Imst ging am Dienstag neuerlich eine Lawine auf eine gesperrte Skipiste ab.

"Aus den Fällen wird man lernen müssen", sagte Vorarlbergs Seilbahnsprecher Andreas Gapp. Die Pisten seien aber sichere Orte. In Vorarlberg und in Tirol westlich von Innsbruck herrschte im Gebirge weiterhin großflächig erhebliche Lawinengefahr der Stufe drei auf der fünfstufigen Gefahrenskala. In Lech/Zürs hatte sich die Lawine – trotz einer in der Früh erfolgten Lawinensprengung – im freien Gelände gelöst und war auf die Piste Nr. 134 abgegangen. In Imst löste sich das im Vergleich mit Lech/Zürs deutlich kleinere Schneebrett auf der gesperrten Piste selbst.

Pisten "extrem sicher"

Für die Sicherheit auf den Pisten sind grundsätzlich die Liftbetreiber verantwortlich, dafür tätigen sie Jahr für Jahr hohe Investitionen, wie Gapp betonte. Er verwies aber auch auf die unabhängigen Lawinen-Kommissionen, die die Situationen an Ort und Stelle beurteilen. "In diesen Gremien sitzt keiner von uns drinnen", sagt Gapp. Pisten seien extrem sicher, "sie sind im Winter die sichersten Orte in den Bergen überhaupt".

Die beiden Ereignisse der vergangenen Tage werde man genau analysieren müssen, um von einem sehr hohen Sicherheitsstandard auf einen noch höheren zu kommen. Grundsätzlich aber seien die über 4500 Pistenkilometern in Vorarlberg und Tirol bestens abgesichert.

Diese große Sicherheit in den Skigebieten betonte auch Österreichs oberster Seilbahn-Vertreter, der Seilbahnen-Obmann in der Wirtschaftskammer und Tiroler ÖVP-Abgeordneter Franz Hörl.

