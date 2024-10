Wieder Bombendrohung: Hauptbahnhof in Salzburg gesperrt

Die Polizei durchsucht mit Spezialkräften und Sprengmittelspürhunden routinemäßig das Bahnhofsgelände, wie Polizeisprecher Hans Wolfgruber gegenüber der APA erklärte. Der Einsatz war um 17 Uhr noch im Gange. Details zu der eingegangenen Drohung nannte Wolfgruber aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht. Bisher wurde niemand verletzt. "Züge können weder in den Bahnhof hinein, noch hinausfahren", erklärte ein ÖBB-Sprecher.

Es ist der dritte Vorfall an einem Bahnhof in einer österreichischen Landeshauptstadt binnen drei Tagen: Am Montag war der Bahnhof in Graz evakuiert worden, am Dienstag stand die Polizei in Linz im Großeinsatz – die OÖNachrichten haben berichtet.

Artikel zum Thema: Verdächtige Pakete: Hauptplatz in Amstetten abgeriegelt

Auch in Amstetten war am Mittwochnachmittag ein Großeinsatz der Polizei im Gange: Nachdem vier verdächtige Pakete gefunden worden waren, wurde der Hauptplatz großräumig abgesperrt und angrenzende Gebäude evakuiert. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort.

