Wie Frauen mit hoher Stimme auf Männer wirken

Die Attraktivität und empfundene Weiblichkeit steigert eine hohe Frauenstimme aber nicht, erklärte sie. Ein Team um Krumpholz vom Institut für Psychologie der Kognition, Emotion und Methoden der Universität Wien spielte 104 heterosexuellen, 19 bis 38 Jahre alten Männern Videos mit 20 sprechenden Gesichtern von 18- bis 45-jährigen Frauen vor. "Die Stimmhöhe wurde dabei verändert, sodass die Teilnehmer die gleichen Videos zweimal sahen, aber einmal mit etwas höherer Stimme", erklären die Forscher in einer Aussendung.

Die erhöhte Stimmlage führte dazu, dass die Antlitze im Schnitt um ein halbes Jahr jünger eingeschätzt wurden. Keinen Einfluss hatte die Stimmlage auf die Bewertung von Attraktivität, Weiblichkeit und Gesundheit. Demnach ist hier das Gesicht ausschlaggebend, und die Stimme nichtssagend.

"Bisher ist man davon ausgegangen, dass höhere Frauenstimmen als attraktiver wahrgenommen werden, weil die Stimmhöhe ein Indikator für Jugendlichkeit, Weiblichkeit und Gesundheit ist", so Krumpholz. "Das sind Dinge, die Männer an Frauen aus evolutionärer Sicht schätzen sollten, da sie tendenziell den Reproduktionserfolg erhöhen". Dadurch würde vermeintlicherweise die wahrgenommene Attraktivität steigen. "Dass wir dies in der Studie nicht gefunden haben, ist also eher überraschend und stellt diese Theorien in Frage", meint Krumpholz. Man sollte sich demnach alternative Erklärungen überlegen und diese testen.