Wie eine resolute Steirerin zwei Trickbetrügern das Handwerk legte

Die Frau hatte die Betrugsmasche via Telefon in der Vorwoche erkannt und die Täter rund zweieinhalb Stunden in der Leitung gehalten. Währenddessen alarmierte sie aber die Polizei. Diese wartete bei der Wohnadresse der Steirerin auf die beiden Trickbetrüger. Es handelt sich um zwei Burschen im Alter von 18 und 19 Jahren, hieß es am Mittwoch seitens der Polizei.

Die 51-Jährige war am Dienstag der Vorwoche gegen 16.00 Uhr angerufen worden. Ein angeblicher Polizist sagte ihr, dass in der Nachbarschaft mehrere Einbrüche begangen worden seien und die rumänischen Täter eine Liste mit weiteren Adressen bei sich gehabt hätten. Eine der Adressen sei ihre gewesen. Deswegen sollte sie aus "Sicherheitsgründen" ihr Bargeld und ihren Schmuck aushändigen. Die Frau gab vor einzuwilligen, alarmierte aber währenddessen bereits die echte Polizei.

Wenig später wurden direkt an der Wohnadresse der Frau zwei Verdächtige festgenommen. Einer der jungen Männer war zur Tür gegangen, der andere wartete im Bereich der Hauszufahrt. Für beide klickten die Handschellen. Sie wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Beim Landeskriminalamt Steiermark war man erfreut über die richtige Reaktion der Steirerin: "Das Opfer hat sich absolut richtig verhalten - nämlich den Betrug früh genug zu erkennen und sofort Anzeige zu erstatten. In Kombination mit den raschen Fahndungstätigkeiten der Fürstenfelder Polizei können wir nun wertvolle weitere Ermittlungsschritte setzen", sagte einer der Ermittler.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.