Wie eine Bande 134 Kilogramm Kokain in Holzbrettern schmuggelte

In diesen Brettern waren riesige Mengen an Kokain versteckt.

Vom "drittgrößten Drogenfund in der Geschichte der Zweiten Republik" berichtete gestern das Landeskriminalamt (LKA) Niederösterreich mit Innenminister Gerhard Karner (VP).

Insgesamt 137 Kilogramm Kokain haben die Ermittler sichergestellt, 134 davon waren in Holzbrettern versteckt. Konkret handelte es sich um 115 Stück präparierte Teakholzbretter. Sie waren am 14. September des Vorjahres bei einer Routinekontrolle eines Frachtschiffcontainers aus Bolivien im Hamburger Hafen entdeckt worden. Die Bretter mit den Drogen hat die Polizei beschlagnahmt, anschließend wurden sie nach Österreich gebracht. Spezialisten des LKA hätten sie in "tagelanger Handarbeit" zerlegt, sagte LKA-Leiter Stefan Pfandler in der gestrigen Pressekonferenz.

Internationaler Drogenring

Die darin gefundenen Drogen wurden extrahiert und untersucht. Laut Pfandler hatten sie einen Reinheitsgehalt von 85 Prozent. Ein Lieferschein und eine auf dem Container angegebene Zieladresse führte die Ermittler zu einer Drogenbande, die in Bratislava (Slowakei), Kottingbrunn (Bezirk Baden) und Wien-Meidling operierte. Insgesamt wurden neun Verdächtige – acht Serben und ein Österreicher – festgenommen, die international Drogen geschmuggelt und verkauft haben sollen.

Vier von ihnen waren beim Entladen des Containers in der Slowakei beobachtet und später an der österreichischen Grenze gefasst worden. Pfandler sprach von einem "extrem hohen Personal- und technischen Einsatz". Die Serben, die jetzt in der Justizanstalt Josefstadt sitzen, würden jegliche Aussagen verweigern. Die Ermittlungen laufen weiter, sagte Daniel Lichtenegger vom BKA.

