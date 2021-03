Wie der Schani zum Garten kam

Von den Wirten war kein Frohlocken zu vernehmen, als die Regierung der Gastronomie als Öffnungsschritt das Aufsperren von Schanigärten ab 27. März in Aussicht stellte – verbunden mit dem Damoklesschwert, dass steigende Infektionszahlen das Vorhaben schon in den nächsten Tagen wieder zunichtemachen könnten. Das Wirteleid mit den Unwägbarkeiten, die vom Wetter bis zur Organisation reichen, ist das eine. Die Menschenlust, statt der als "Coffee to go" bekannten Kaffee-und-geh-Variante den Cappuccino an einem Tischchen im Freien und in Gesellschaft zu genießen, das andere.

Hans, Johann, Johannes, Schani

"Es gibt das Bedürfnis nach sozialen Kontakten", sagte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Mit dieser No-na-Erkenntnis ebnet er Gastronomen den Weg, ihre Sitzgarnituren zu entstauben und die öffentlichen Flächen vor ihren Lokalen zum Schanigarten zu erklären. Historisch betrachtet ist dieser ohnehin ein Wiener Kind, über dessen Bezeichnung mehrere Versionen in Umlauf sind. Eine geht davon aus, dass anno dazumal Buben gerne auf die Namen Hans, Johann und Johannes getauft wurden – darunter auch welche, die sich als Kellner verdingten. Weil das Französische gar so modisch war, wenn man es parlierte, rief man die Johanns gerne Jean, was im Wienerischen zum verniedlichten Schani mutierte – und gleich auch als Synonym auf Diener und Helfer übersprang, deren Vornamen sich die Herrschaften nicht merken konnten oder wollten. "Schani, trag den Garten aussi" sollen Wirte ihren Piccolos aufgetragen haben. So weit, so legendenhaft.

Viel wahrscheinlicher ist, dass der Begriff auf Johann Jakob Tarone zurückzuführen ist. Der ehemalige "Wasserbrenner" (Branntweiner) eröffnete 1748 am Wiener Graben ein Kaffeehaus. Bereits ein Jahr später erbat der Kaffeesieder die Genehmigung, vor seinem Etablissement Tische und Stühle aufstellen zu dürfen – eine Attraktion, die von den Hauptstädtern freudig angenommen wurde. Der Cafetier war italienischer Abstammung, weshalb der Johann auch in der Kurzform des Giovanni, also Gianni, gerufen wurde. Also traf man sich in "Giannis Garten", aus dem – etwas nachlässig intoniert – der Schanigarten wurde. Eine weitere Novität entsprang der Weitsicht des Herrn Tarone – die sogenannte Limonadenhütte. Es war im Jahr 1754, als er am Graben ein Zelt aufschlagen durfte, um "Erfrischungswasser" auszuschenken. Diese Einrichtung kam ebenso wie der Schanigarten der Damenwelt entgegen, da es sich damals für Frauen wenig schickte, Zeit in Kaffeehäusern zu verbringen.

"Ein bisserl Grün mit Bedienung"

Nüchtern formuliert gelten die straßenpolizeilich bewilligungspflichtigen Schanigärten als kleiner Bereich außerhalb einer Gastwirtschaft oder eines Restaurants, in dem Tische und Sessel auf dem Gehsteig stehen, bisweilen mit einem Podest erhöht, eventuell mit ein paar Kübelpflanzen oder Blumenkisten behübscht, mit Markisen oder Schirmen bestückt. Im Magazin des Wien Museums bezeichnet Susanne Breuss unter dem Titel "Ein bisserl Grün mit Bedienung" den Schanigarten als "Inbegriff für eine kleine Auszeit vom Trubel des urbanen Alltags und mit einer Reihe von positiven Assoziationen und Emotionen besetzt".

Sehen und gesehen werden

Von einem städtischen Remmidemmi kann seit geraumer Zeit allerdings keine Rede sein. Für die corona-geprüften Abstandhalter, Heimarbeiter, Maskenträger und gesellschaftlich Vereinzelten stellt der Schanigarten einen Zufluchtsort dar, der Tapetenwechsel verspricht und die Erinnerung an ein als normal definiertes Lebensgefühl weckt. Es geht um das Sehen und das Gesehenwerden, um Gemütlichkeit und Genuss an der frischen Luft, um Klatsch und Tratsch, um Prosecco und Seidl, Espresso und Cappuccino. Ob die Rechnung anhand der vielen Unbekannten – Witterung, Vorarlberger Probelauf, Infektionsgeschehen oder Mutationsverbreitung – aufgeht, wird sich weisen.

Auf jeden Fall taugt der Schanigarten als willkommene Eselsbrücke für die anstehende Umstellung von der Winter- auf die Sommerzeit: Wenn der Schani Sessel und Tische vor das Lokal stellt, wird auch die Uhr um eine Stunde vorgestellt.

Artikel von Bernhard Lichtenberger b.lichtenberger@nachrichten.at