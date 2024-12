Wetterwarnung für ganz Österreich: Schneeregen und Glatteisgefahr

Am Montag ist auch im Raum Wien erster leichter Schneefall zu erwarten, prognostiziert Geosphere Austria. Auch die ASFINAG warnte per Aussendung vor dem ersten größeren Schnee der Saison und vor der Gefahr von gefrierendem Regen. Der Autobahnbetreiber werde mit zusätzlichem Personal im Einsatz sein.

Am Freitagvormittag regnet es laut Geosphere an der Alpennordseite verbreitet. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.300 und 1.800 Metern Seehöhe. In der Früh gibt es von Vorarlberg bis Niederösterreich lokale und vorübergehende Glatteisgefahr durch gefrierenden Regen. Im weiteren Tagesverlauf lockern die Wolken vor allem im Süden und Westen auf und zeitweise scheint die Sonne. Im Norden und Osten bleibt es hingegen trüb und regnerisch. Die Schneefallgrenze sinkt zum Abend auf 800 bis 1.000 Meter ab. Der Wind weht teils mäßig bis lebhaft und zeitweise kräftig aus West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus sieben und plus vier Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen einem und zehn Grad, mit den höchsten Werten in Vorarlberg und Tirol.

Der Samstag bringt in nahezu allen Landesteilen dichte Wolken. Chancen auf Sonnenschein gibt es lediglich im Süden und Südosten. Außerdem regnet es in der Früh noch vereinzelt bei einer Schneefallgrenze zwischen 700 und 1.800 Metern. Im Laufe des Nachmittags setzt von Westen erneut Niederschlag ein, der sich bis zum Abend bei einer allmählich sinkenden Schneefallgrenze bis ins östliche Flachland ausbreitet. Der Wind weht teils mäßig bis lebhaft, an der Alpennordseite bis Wien zeitweise kräftig aus West. Bis Mittag lässt der Wind nach und dreht auf Süd. Die Temperaturen in der Früh liegen zwischen minus sechs und plus vier Grad, die Tageshöchstwerte zwischen zwei und elf Grad. Am wärmsten ist es in Vorarlberg.

Ab Sonntag ergiebiger Regen oder Schnee

Am Sonntag bringt eine Störungszone in ganz Österreich teils ergiebigen Regen, Schneeregen oder Schneefall. Im Osten des Landes ist es zeitweise niederschlagsfrei. Die Schneefallgrenze schwankt im Tagesverlauf zwischen 600 und 1.100 Metern. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus meist östlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus vier und plus vier Grad, die Tageshöchstwerte zwischen null und fünf Grad.

Am Montag dominieren bereits in der Nacht Wolken mit Schneeregen und Schneefall das Wettergeschehen im ganzen Land. Der Niederschlagsschwerpunkt verlagert sich im Lauf des Vormittags von Süden auf die Alpennordseite sowie in den Nordosten. Dabei kann es besonders in der ersten Tageshälfte im Osten noch bis in tiefe Lagen hinab schneien. Zum Abend hin lässt der Niederschlag alpennordseitig und im Osten allmählich nach. Südlich des Alpenhauptkammes ist es bereits ab Mittag verbreitet trocken. Der Wind weht zunächst noch mäßig bis lebhaft aus meist nördlichen Richtungen. Die Temperaturen in der Früh betragen minus fünf bis plus ein Grad, die Tageshöchstwerte null bis vier Grad.

Am Dienstag ziehen letzte Störungsreste der Nacht nach und nach ab. Alpennordseitig bleibt es tagsüber meist noch dicht bewölkt, letzter unergiebiger Schneeregen und Schneefall ist nicht ausgeschlossen. Südlich des Alpenhauptkammes ist es hingegen oft sonnig bei wenig hohen Schleierwolken. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus nördlichen bis westlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen rangieren zwischen minus sechs im Westen und plus einem Grad im Osten, die Tageshöchstwerte zwischen null und vier Grad, mit den mildesten Temperaturen im Süden.

