Wetter wird wechselhaft mit bis zu 14 Grad

Am Montag kann es im Grazer Becken und im Südburgenland anfangs noch leicht regnen, im Donauraum hält sich hochnebelartige Bewölkung. Tagsüber setzt sich mit Zwischenhocheinfluss sonniges Wetter durch. Bereits am Nachmittag treffen im Westen dichte Wolken der nächsten Warmfront ein. Die Frühtemperaturen liegen bei minus drei bis plus vier Grad, die Tageshöchstwerte bei sechs bis 13 Grad.

Am Dienstag lockert es tagsüber vorübergehend auf, ehe von Westen her eine weitere Kaltfront ganz Österreich mit dichter Bewölkung erreicht. Damit beginnt es bis zum Abend zwischen Vorarlberg und Oberkärnten leicht zu regnen, oberhalb von 1.600 Metern zu schneien. Im Rest Österreichs bleibt es vorerst ganztägig niederschlagsfrei. Es herrscht auflebender Wind aus Süd bis Ost im Donauraum und dem Alpenostrand. Zu Tagesbeginn hat es minus drei bis plus vier Grad, im weiteren Verlauf werden fünf bis 14 Grad erreicht, mit den hohen Werten in den westlichen Landesteilen.

Am Mittwoch ziehen mit einer Kaltfront von Westen her und einem Tief über der Oberen Adria verbreitet dichte Wolkenfelder über den Himmel und es regnet zumindest zeitweise, wobei sich der Schwerpunkt der Niederschläge tagsüber in den Süden verlagert. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1.200 Metern Seehöhe. Am freundlichsten bleibt es im Osten. Im nördlichen Alpenvorland und im Osten kommt lebhafter Westwind auf. Die Tiefstwerte liegen bei ein bis fünf Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei fünf bis elf Grad.

Donnerstag und Freitag Restwolken und sonniger Eindruck

Am Donnerstag halten sich zunächst recht verbreitet Restwolken und zeitweise regnet es. Die Schneefallgrenze sinkt auf 700 bis 1.000 Meter. Im Tagesverlauf zieht die Störungszone allerdings nach Südosten ab und es setzt sich immer öfter zeitweise sonniges Wetter durch. Der Wind weht im Norden und Osten noch mäßig aus West, sonst ist es schwach windig. Ein bis vier Grad hat es in der Früh, sechs bis elf Grad tagsüber.

Am Freitag überwiegt in vielen Regionen der sonnige Eindruck. Von Westen her ziehen aber zeitweise auch ein paar dichte Wolkenfelder über den Himmel. Der Wind weht nur schwach. Die Frühtemperaturen umspannen minus vier bis plus zwei Grad, die Höchstwerte sind mit sechs bis zwölf Grad erreicht.

