Wetter wird heiß, schwül und teils gewittrig

Der Montag startet nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten mit zahlreichen dichten Wolken und lokalen Schauern. Weiter im Süden und Südosten ist es hingegen sonnig. Im Tagesverlauf lockert es aber überall immer öfter auf, nur im Bergland werden die Quellwolken mit Schauerneigung am Nachmittag mächtiger. In der Früh hat es 13 bis 19 Grad, später 22 bis 29 Grad.

Hochdruckeinfluss sorgt am Dienstag im Ostalpenraum für überwiegend sonniges und zunehmend heißes Wetter. Vor allem über den Alpengipfeln können sich jedoch im Tagesverlauf immer wieder auch Quellwolken und mit diesen mitunter auch lokale Wärmegewitter bilden. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Süd bei Frühtemperaturen zwischen 13 und 20 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 27 bis 33 Grad erreicht.

Am Mittwoch scheint bis in den Nachmittag hinein verbreitet die Sonne und es ist heiß bis sehr heiß und teilweise schwül. Später werden die Quellwolken aber mächtiger und besonders im Westen und Norden sowie generell über den Bergen steigt die Schauer- und Gewitterneigung immer mehr an. Nach 14 bis 21 Grad in der Früh werden im Tagesverlauf 29 bis heiße 36 Grad erreicht.

Am Donnerstag gibt es zunächst vor allem an der Alpennordseite sowie im Norden und Nordosten noch Restwolken und lokale Schauer. Im Tagesverlauf kommt dann überall wieder die Sonne durch und es wird heiß und schwül. Am Nachmittag steigt aber im Bergland die Gewitterneigung wieder deutlich an und einzelne Gewitterzellen können später auch ins Flachland ziehen. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 22 Grad, die Maximaltemperaturen bei 27 bis 33 Grad, mit den höchsten Werten im Südosten.

Am Freitag ist es in weiten Teilen des Landes sonnig und heiß. Lediglich im Westen sind erste Regenschauer und Gewitter bereits am Vormittag möglich, nachmittags steigt dann auch in Osttirol, Salzburg und Oberösterreich die Gewitterneigung deutlich an. Der Wind weht mäßig bis lebhaft zunächst aus Südost bis Süd, mit den Gewittern dann immer öfter aus West. Die Frühtemperaturen umspannen abermals 15 bis 22 Grad, später werden 28 bis 35 Grad erreicht, mit den höchsten Werten im Osten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper