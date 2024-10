Wetter bleibt auch am Wochenende wechselhaft

Während der Samstag niederschlagsfrei sein sollte, sorgt ein Tiefdruckgebiet bereits am Sonntag wieder für Regen. Sehr warm wird es zum Wochenbeginn: Für Dienstag prognostizierten die Experten von Geosphere Austria Temperaturen von bis zu 24 Grad Celsius.

Am Freitag bringt Tiefdruckeinfluss entlang der Alpennordseite einige Regenschauer, oberhalb von 1.600 Metern auch Schnee- oder Graupelschauer. Zwischenzeitlich zeigt sich, außer im Nordstau, immer wieder die Sonne. Weniger Schauer gibt es nach Osten hin, im Süden und Südosten bleibt es großteils niederschlagsfrei. Es herrscht lebhafter Westwind im Donauraum und am Alpenostrand. Die Frühtemperaturen umspannen fünf bis zwölf Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwölf bis 19 Grad.

Am Samstag vorerst kein Niederschlag

In den Früh- und Vormittagsstunden ist am Samstag besonders alpensüdseitig mit hartnäckigem Nebel oder Hochnebel zu rechnen. In den anderen Regionen startet der Tag teils sonnig, mit Störungsannäherung im Westen schon wieder stark bewölkt. Es bleibt vorerst überall niederschlagsfrei. Die Frühtemperaturen liegen zwischen einem und sieben Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen elf und 19 Grad.

Im Verlauf des Sonntags streift dann eine von Westen kommende Störungszone das Land. Besonders nördlich des Alpenhauptkammes ist daher mit dichter Bewölkung und einzelnen Regenschauern zu rechnen. Die Sonne kommt in diesen Regionen seltener zum Vorschein. Die Temperaturen erreichen in der Früh zwischen drei und elf Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwölf bis 18 Grad.

Kommende Woche startet sonnig

Der Montag startet landesweit überwiegend sonnig. Vereinzelte Nebel- und Hochnebelfelder insbesondere in den Alpentälern und im Südosten Österreichs lichten sich im Laufe des Vormittags. Im Laufe des Nachmittags ziehen erste Wolkenfelder einer von Südwesten herannahenden Warmfront auf. Frühtemperaturen: ein bis zehn Grad, Tageshöchsttemperaturen: zwölf bis 21 Grad.

Im Tagesverlauf des Dienstags scheint meist die Sonne, jedoch ziehen auch dichtere Wolken von Westen durch. Die Frühtemperaturen liegen landesweit zwischen vier und elf Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 13 und warmen 24 Grad.

