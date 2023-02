Westösterreich: Acht Lawinentote binnen drei Tagen

Eine traurige Bilanz mussten Österreichs Bergretter am gestrigen Sonntag ziehen: Innerhalb von drei Tagen starben in Tirol und Vorarlberg nach mehreren Lawinenabgängen acht Personen, fünf davon wurden allein gestern tot geborgen. Wegen der Lawinenlage waren in Westösterreich zudem viele Rettungseinsätze von Verschütteten nötig, weil Wintersportler trotz aller Warnungen – es herrschte Warnstufe vier auf der fünfteiligen Skala – im freien Gelände unterwegs gewesen waren. Allein am