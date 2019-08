Wer vermisst einen Emu? Familie fand Laufvogel im Wald

In Bad Traunstein (Bezirk Zwettl), rund 15 Kilometer von der Landesgrenze zu Oberösterreich entfernt, hat eine Familie am Mittwoch in einem Waldstück nahe ihres Hauses einen Laufvogel entdeckt. Der Emu dürfte aus einem Gehege ausgebrochen sein, berichtete der ORF NÖ am Freitag.

"Geht bisher niemandem ab"

"Wir haben auch schon die Polizei verständigt, aber bisher geht das Tier niemandem ab", sagte Rosina Haider. Bis sich der Besitzer meldet, werde der Emu im Garten der Familie versorgt.

Gemeinsam mit Nachbarn wurde der Laufvogel eingefangen. "Wir haben es dann geschafft, das Tier auf der Heckschaufel des Traktors in den Stall zu transportieren, dort kann es auch ins Freie und findet genügend Platz", sagte Haider.

Der Emu ist im ehemaligen Hühnergehege untergebracht. Womöglich könnte es sich auch um ein Nandu handeln, einen verwandten Laufvogel.

