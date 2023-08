Wenn das Auto unter Wasser steht: Das sollten Sie (nicht) tun

Nach dem Motto "Augen zu und durch" stellten unwissende Lenker ihre Hochwassermanöver in sozialen Medien zur Schau. Die Rechnung bekamen sie im Anschluss präsentiert.

Wasser im Zylinder richtet schwere Schäden an, warnt der ÖAMTC. Aber was tun, wenn der Parkplatz, auf dem das Auto abgestellt ist, unter Wasser steht? "Keinesfalls selbst starten", appelliert der ÖAMTC am Dienstag in einer Aussendung. Sonst drohe ein Wasserschlag und in weiterer Folge ein Motorschaden. Techniker Steffan Kerbl rät daher: Sollte der Motorraum mit Wasser in Kontakt gekommen sein, muss das Fahrzeug abgeschleppt und überprüft werden. Sand und Wasser im Inneren können Schäden an Fahrwerk und Bremsen auslösen, die sich eventuell erst Monate nach dem Unglück zeigen.

Vier Szenarien

Die Höhe des Schadens hängt freilich davon ab, inwieweit der Wagen unter Wasser stand.

Liegt die Wasserlinie unterhalb der Felgenmitte, seien in der Regel keine Funktionsprobleme zu erwarten. Alle beweglichen Teile und auch die elektrischen Installationen liegen nämlich noch darüber. "Nur die Trag- und die Spur-Stangengelenke sollten überprüft und gegebenenfalls getauscht werden", rät der ÖAMTC -Techniker. Wenn die Wasserlinie über der Radmitte liegt, sind bereits Radlager und Antriebswellen betroffen. Ist das Fahrzeug diesen Bedingungen über mehrere Stunden oder sogar Tage ausgesetzt, dringt Wasser in die Lager und Gelenke ein und bleibt dort auch. Ebenfalls betroffen ist der Auspuff, der durch das Wasser korrodieren kann. Im Falle eines Schadens müssten Radlager, Antriebswellen und Auspuff getauscht werden. Steigt der Wasserspiegel über die Türunterkante, dringt Wasser in den Innenraum und die Hohlräume der Karosserie ein. So können tiefer liegende Teile der Elektrik Schaden nehmen. "Ein Werkstattaufenthalt ist unausweichlich", weiß Kerbl. Ist die Motorhaube unter der Wasserlinie, dringt Wasser auch in den Ansaugtrakt des Motors und über den Auspuff bis zu den Auslassventilen. Ein Starten - falls der Starter überhaupt noch funktioniert - muss auch nach Sinken des Wasserniveaus unterlassen werden. Fahrzeuge, die mehrere Stunden derart tief im Wasser waren, müssen anschließend gründlich in einer Fachwerkstatt trockengelegt werden. Bei Fahrzeugen älteren Datums kommen die Reparaturkosten zudem einem Totalschaden gleich.

Aquaplaning: Das richtige Fahrverhalten

Bei Starkregen besteht zudem akute Aquaplaning-Gefahr. Schwimmen die Reifen auf dem Wasser auf, verlieren sie den Kontakt zur Straße. Das beste Auto ist dann nicht mehr lenkbar, bereits ab einer Geschwindigkeit von 80 km/h. Grundsätzlich gilt: Je schlechter das Profil, je breiter die Reifen, desto eher kann es zu Aquaplaning kommen. "Die meisten Unfälle ereignen sich in diesem Zusammenhang durch falsche und überhastete Reaktionen", informiert der ÖAMTC. Umso wichtiger sei es, Ruhe zu bewahren und in Fahrtrichtung zu lenken.

Wenn das Auto zieht

Vorsichtig sollten Autofahrer vor allem beim Spurwechsel und Überholen sein. Dann tritt die häufigste Form des Aquaplaning, das einseitige Aquaplaning, vermehrt auf. Das heißt, eine Seite des Autos gerät in eine Spurrille. Es beginnt in Richtung der Rille stark zu ziehen, vergleichbar mit starkem Seitenwind. "Richtig reagiert man in dieser Situation, indem man das Lenkrad mit beiden Händen festhält und dem Ziehen damit entgegenwirkt", raten die Experten.

Wichtig ist außerdem:

Überholmanöver und Spurwechsel unbedingt vermeiden

Die Kupplung treten, bei Automatikgetriebe runter vom Gas

Das Lenkrad mit beiden Händen festhalten, weiter in die gewünschte Fahrtrichtung lenken

