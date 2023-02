Weniger Rinder und Schweine: Auch die Zahl der Schlachtungen ging zurück

Die Ställe in Österreich sind weniger stark belegt als noch vor einem Jahr. Die Zahl der Rinder und Schweine ist rückläufig. Das geht aus einer Erhebung der Nutztierbestände der Statistik Austria hervor.

Bei den Rindern ist der österreichweite Rückgang marginal: Ihre Zahl sank zwischen 1. Dezember 2021 und 1. Dezember 2022 von 1.870.100 auf 1.861.071 – ein Rückgang von einem halben Prozent. 52.500 Betriebe in Österreich halten Rinder. Das ist im Jahresvergleich ein Rückgang von etwas mehr als zwei Prozent.

In Oberösterreich spiegelt sich der Bundestrend bei den Rindern nicht wider. Hierzulande ist der Rinderbestand im selben Zeitraum geringfügig um etwa 0,6 Prozent auf 553.872 Tiere angewachsen.

Deutlich stärker als der Rinderbestand ist jener der Schweine in Österreich zurückgegangen. Statt rund 2,8 Millionen Tiere Ende 2021 waren es im Dezember des Vorjahres nur noch 2,65 Millionen – ein Rückgang von knapp fünf Prozent. In Oberösterreich ist der Bestand um fast 60.000 Tiere zurückgegangen.

Auch die (deutlich kleineren) Bestände von Ziegen und Schafen in Österreich und Oberösterreich sind laut den Daten der Statistik Austria rückläufig. Der Bestand an Mutterschafen und Lämmern sank im Vergleich zu Dezember 2021 um 2,5 Prozent auf 234.000 Tiere, während jener der anderen Schafe um 2,7 Prozent auf 166.700 anstieg. Insgesamt ging der Schafbestand bundesweit um 0,4 Prozent zurück.

Die Anzahl an Ziegen, die bereits gezickelt hatten, sowie gedeckter Ziegen erhöhte sich um 1,5 Prozent auf 64.700 Tiere. Der Bestand der anderen Ziegen nahm hingegen um 6,9 Prozent auf 34.300 Tiere ab. Betrachtet man den gesamten Ziegenbestand in Österreich, ergibt das einen Rückgang von 1,6 Prozent.

Weniger Schlachtungen

Gesunken ist auch die Zahl der Schlachtungen in Österreich. 4,88 Millionen Schweine wurden demnach im Jahr 2022 in Österreich in Schlachthäusern getötet, ein Rückgang von 4,3 Prozent. Die Zahl der geschlachteten Rinder ist um 0,8 Prozent auf 639.000 zurückgegangen.

