Welche Maßnahmen die Mikroplastik-Belastung eindämmen sollen

Insgesamt 2700 Kilometer schwimmt der deutsche Chemie-Professor Andreas Fath durch die Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer. Er will damit auf die Belastung von Gewässern durch Mikroplastik aufmerksam machen. Nachdem er wie berichtet am Montag Linz erreichte, machte Fath am Freitag in Wien Station.

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) nutzt einen gemeinsamen Termin mit dem Wissenschafter, um ihren Aktionsplan gegen Mikroplastik vorzustellen. Eine wesentliche Änderung betrifft den Umgang mit Klärschlamm: Nachdem dieser auch Mikroplastik enthält, soll er künftig nicht mehr in die Natur ausgebracht werden. Auch der Umstieg auf Mehrwegflaschen und das Plastikpfand zählen zu den Maßnahmen. "Auf europäischer Ebene wollen wir mit der Chemikalienverordnung das Aus für Mikroplastik beispielsweise in Duschgels und anderen Kosmetika erreichen", sagte Gewessler.

Millionen für Forschung

Zudem stünden allein für das heurige Jahr 31 Millionen Euro für Forschungsprojekte von Unternehmen bereit, wenn diese statt zu Kunststoff zu biologischen Materialien greifen.

Fath betonte, dass Mikroplastik im Wasser eine Belastung für Umwelt und Menschen darstelle: An den Teilchen lagern sich Schadstoffe wie Pestizide ab. Wasserlebewesen nehmen diese mit den Partikeln in sich auf, in der Folge auch Menschen, wenn sie etwa Fisch oder Muscheln essen. Rund 4,2 Tonnen Mikroplastik, sagte Fath, würden jeden Tag die Donau hinab ins Schwarze Meer fließen.